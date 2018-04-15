В Башкирии полиция застала браконьеров за разделыванием убитой косули

В Дуванском районе Башкирии сотрудники ДПС во время ночного патрулирования наткнулись на трех браконьеров, которые разделывали тушу косули прямо на обочине дороги Кропачево-Месягутово-Ачит. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Браконьеры оказались приезжими, они родом из Самарской области и Северной Осетии. У них изъяты внедорожник, охотничье гладкоствольное ружье, травматический пистолет, патроны и охотничий нож.

По словам задержанных, охотиться они не собирались, косуля практически сама выскочила к дороге и спровоцировала их на выстрел.