В Иркутской области спасатели освободили застрявшую в заборе косулю

В отделение полиции города Братск Иркутской области поступило сообщение о том, что в металлическом ограждений одного из общежитий города застряла косуля.

Как пишет издание Dni.ru, инцидент произошел на улице Солнечной.

Сотрудники полиции прибыли к месту инцидента и обнаружили там дикое животное. По их версии, косуля пыталась проскочить между прутьями забора, убегая от собак, но не рассчитала своих сил.

Полицейские не смогли самостоятельно освободить животное, пришлось позвать на подмогу специалистов МЧС. В ходе ожидания помощи от последних нашли веревку и зафиксировали ноги косули.