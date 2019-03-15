В Уфе арестовали мать, выбросившую из окна двухлетнюю дочь

В суде женщине выберут меру пресечения из-за уголовного дела, которое завели на уфимку по подозрению в покушении на убийство собственной дочери.

Напомним, 13 марта, около 10:00 на Дуванском бульваре, 30 из окна девятого этажа упал двухгодовалый ребенок, сообщили в управлении гражданской защиты Уфы. На место оперативно выехали скорая и спасатели.

По предварительным данным, 21-летняя мама двухлетней девочки выбросила ребенка из окна, после чего выпала из окна сама. Сейчас обе пострадавшие находятся с травмами в больнице. Состояние ребенка оценивается как тяжелое, мамы - средней тяжести.

Источник Медиакорсети в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией, но пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что накануне трагедии, поздно ночью, женщина вызвала полицейских с тревожным сообщением о том, что ее супруг намерен ее избить из-за возникшего конфликта.

Однако, когда полицейские прибыли на место случившегося, то увидели, что никакого конфликта нет, мужчина о звонке жены в МВД не знал, был трезв и собирался спать. После чего женщина заявила, что сожалеет о звонке и нуждается в помощи психолога.