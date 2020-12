В Новосибирске произошел пожар в торговой точке, где реализовали пиротехнику.

По сообщению iz.ru, причины пожара устанавливаются сотрудниками противопожарной службы Новосибирска. Отмечается, что возгорание было ликвидировано быстро, но сопровождалось взрывами пиротехники. В результате происшествия пострадавших и жертв нет. Общая площадь пожара составила восемь квадратных метров.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter