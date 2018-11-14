В Башкирии за растрату осудят бывшего ректора института

В 2014 году ему выписали штраф в 15 тысяч рублей за несоответствие пожарной безопасности помещения института. Обвиняемый поручил подчиненным сотрудникам оплатить данный штраф из бюджета Института в то время как должен был его оплатить сам. Точно так же из бюджета Института были оплачены еще два штрафа на общую сумму более 35 тысяч рублей.