Эксперты начали расследование по делу о ЧП с теплоходом в Белом море
Вчера, 21:25ПроисшествияФото: mil.ru
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В Мурманске возбуждено уголовное дело в связи с ЧП, произошедшем в ночь с 13 на 14 августа с экскурсионным теплоходом «Сапфир» в Белом море.
Расследование ведется по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает газета «Известия».
Судно село на мель в 9 километрах от Беломорска. Туристы направлялись туда из Соловков. В результате у теплохода был поврежден технический отсек.
Спасательная операция заняла около четырех часов. Никто из пассажиров не пострадал. На судне находились 125 человек, в том числе десять детей и четыре члена команды.
По одной из версий, причиной случившегося стала ошибка капитана. Ему теперь грозит лишение свободы сроком до двух лет.
Следователи продолжают работу на месте. Когда все обстоятельства инцидента будут выяснены, теплоход отбуксируют в Карелию.
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