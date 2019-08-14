Эксперты начали расследование по делу о ЧП с теплоходом в Белом море

Расследование ведется по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает газета «Известия».

Судно село на мель в 9 километрах от Беломорска. Туристы направлялись туда из Соловков. В результате у теплохода был поврежден технический отсек.

Спасательная операция заняла около четырех часов. Никто из пассажиров не пострадал. На судне находились 125 человек, в том числе десять детей и четыре члена команды.

По одной из версий, причиной случившегося стала ошибка капитана. Ему теперь грозит лишение свободы сроком до двух лет.