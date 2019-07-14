На шихане Торатау из-за беспечности туристов произошел пожар
Вечером 13 июля на памятнике природы загорелась сухая трава на площади около половины гектара.
Пожар распространялся со стороны озера Тугар-Салган. Как сообщает пресс-служба МЧС по РБ, тушили пожар добровольные пожарные команды Урман-Бишкадакского сельсовета (с. Урман-Бишкадак и с. Салихово), пожарно-спасательная часть 42 «14 отряда Федеральной противопожарной службы по РБ», там же был глава Урман-Бишкадакского сельсовета.
Огонь был потушен, пострадавших и погибших нет.
Предположительно причиной пожара на Торатау стали туристы, устроившие шашлыки на территории памятника государственного значения и не до конца потушившие костер. Напомним, в ночь с 13 на 14 июля синоптики обещали ухудшение погодных условий, в том числе шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с.
Как отмечает МЧС по РБ, к утру 14 июля служба участвовала в тушении 29 техногенных пожаров.