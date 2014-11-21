В Башкирии мужчину лишили свободы на 18 лет за убийство и два разбоя

Суд признал виновным 41-летнего жителя Мелеузовского района Сергея Звягинцева в трех преступлениях.

Это убийство, сопряженное с разбоем, покушение на убийство, сопряженное с разбоем и разбой.

- Следствием и судом установлено, что в феврале 2016 года в селе Троицкое обвиняемый ночью через окно пробрался в квартиру 89-летней пенсионерки, с целью кражи, - рассказали в следкоме. - Женщина проснулась от шума и зашла на кухню. Злоумышленник нанес ей несколько удары принесенным с собой ножом. От полученных травм потерпевшая скончалась.

Звягинцев взял все деньги, накопленные женщиной с пенсии - 40 тысяч рублей и скрылся. Деньги он потратил на себя, а через какое-то время был задержан правоохранителями.

Его проверили на причастность к другим преступлениям. Выяснилось, что утром в мае 2014 году Звягинцев спрятался в сарае одной из местных жительниц с целью хищения, желая избежать столкновения с хозяйкой, но она зашла в сарай кормить кур. Тогда он подошел сзади и нанес ей удары поленом по голове.

- Затем залез в дом, но ничего ценного не нашел и с места преступления скрылся, - рассказали в следкоме. - Когда пожилая женщина пришла в себя, увидев соседку, обратилась к ней за помощью. Пожилая потерпевшая осталась жива благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

- По делу проведено порядка 30 экспертных исследований, допрошено более 100 свидетелей по делу. – отметили в следкоме. - Объем уголовного дела составил 10 томов. Под давлением собранных доказательств обвиняемый сознался в совершении преступлений.

Суд приговорил Звягинцева к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и ограничению свободы после отбывания наказания сроком на 1,5 года.

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