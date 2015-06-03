В Башкирии многодетной матери не выплачивали пособие по уходу за ребенком
Сегодня, 17:36ПроисшествияЗлата Зукович
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Женщине недоплачивали причитающиеся суммы несколько месяцев.
В 2016 году женщина, работавшая специалистом в сельской администрации Салаватского района Башкирии, родила третьего малыша и ушла в декрет, однако несколько месяцев ей недоплачивали причитающиеся суммы, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Многодетная мать обратилась в прокуратуру за защитой своих прав. В адрес руководителя Централизованной бухгалтерии сельских поселений внесли представление с требованием устранить допущенные нарушения. После прокурорского вмешательства задолженность была полностью погашена. Также матери была выплачена денежная компенсация за просрочку платежа.
Сотрудника бухгалтерии привлекли к дисциплинарной ответственности.
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