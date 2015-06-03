От детских пособий отлучат неработающих родителей

- В настоящее время право на получение такого пособия имеют все малоимущие граждане с детьми, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума на ребенка, установленной в Республике Башкортостан - 7158 рублей, независимо от того, работают родители (законные представители) ребенка или не работают, - сообщает пресс-служба парламента.

Законодательные изменения предполагают выплачивать пособие только в том случае, если трудоспособные родители трудоустроены или учатся, «за исключением наиболее социально уязвимых категорий граждан».

Нередко детскими пособиями пользуются маргинальные родители, попросту пропивая «детские» деньги. Теперь законодатели хотят сузить ручеек бюджетного финансирования на детские пособия, оставив выплаты только для тех семей, где опекун или родитель стремится поставить свое чадо на ноги, а не паразитирует на субсидиях.