В Башкирии мать двоих детей зарезала сожителя за домогательство

Мужчина требовал от сожительницы вступить с ним в половую связь для подтверждения её верности.

По подозрению в убийстве 35-летнего мужчины, чье тело с признаками насильственной смерти обнаружили вчера, 13 июня, в бане на территории одного из домовладений села Верхние Киги в Башкирии, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Как считает следствие, 28-летняя женщина вместе со своим 35-летним сожителем в нетрезвом состоянии пошли в баню и поссорились на почве ревности. Мужчина потребовал от возлюбленной вступить с ним в половую связь для подтверждения ее верности, тогда женщина сходила в дом за ножом и вонзила его в область груди своего сожителя. От полученной раны потерпевший скончался на месте. На иждивении подозреваемой осталось двое малолетних детей.

Сейчас выясняются все причины произошедшего, судмедэксперты установят точную причину смерти. В ближайшее время следователи решат вопрос о применении меры пресечения, и подозреваемой будет предъявлено обвинение.

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