В Башкирии пьяный водитель стал виновником ДТП

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Прошлой ночью в Стерлитамаке произошло ДТП, в котором пострадал один человек: лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Авария случилась на улице Худайбердина.
Госавтоинспекция Башкирии сообщает, что виновником стал 28-летний местный житель, владелец Маzda 6. Он был пьяным и выехал на встречную полосу и врезался в Fiat Albea.
В ДТП получил травмы 31-летний трезвый водитель Fiat Albea. Его доставили в больницу с травмами.
Сотрудники ГИБДД сообщают, что водитель Маzda 6 невпервые нарушает правила дорожного движения в пьяном виде.
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