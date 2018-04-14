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В Башкирии пьяный водитель стал виновником ДТП
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В Башкирии пьяный водитель стал виновником ДТП

Сегодня, 14:39ПроисшествияЗиля Аскерова
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