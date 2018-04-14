Финансирование строительства Восточного выезда в Уфе одобрили в Москве
Сегодня, 11:11ОбществоЗиля Аскерова
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Об одобрении финансирования 34-ти миллиардного строительства федеральными властями сообщил Глава Башкирии Рустэм Хамитов.
Это произошло во время Красноярского экономического форума. Планируется, что 20 млрд из всей суммы выделят федеральные источник, в том числе сюда войдут сборы по системе “Платон”.
Первый транш в размере 550 млн рублей поступит уже в этом году.
Правительственная комиссия также рассматривала второй проект – о строительстве транспортного коридора Европа – Западный Китай. Обсуждается два основных проекта, по одному из них транспортный коридор проходит через территорию Башкирии.
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