В Башкирии задержали зачинщиков драки в ночном клубе в Салавате

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Башкирии совместно с коллегами из Салавата установили и задержали зачинщиков хулиганских действий в одном из ночных клубов Салавата, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Подозреваемых задержали в Ишимбае. У них изъяли травматическое оружие. Точное число задержанных в пресс-службе МВД по РБ называть не стали. На записи видеокамеры наблюдения видно, что в клуб зашли более десяти человек, некоторые – с битами в руках.

Хулиганов стали искать после того, как 10 марта около 20.00 часов в полицию Салавата поступило сообщение о происшествии в одном из ночных клубов.

- По предварительным данным, несколько человек в результате конфликтной ситуации причинили телесные повреждения двум сотрудникам заведения, в том числе из травматического оружия, и повредили имущество клуба, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ. - Потерпевшие обратились за медицинской помощью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства