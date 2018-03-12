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В Башкирии задержали зачинщиков драки в ночном клубе в Салавате
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
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В Башкирии задержали зачинщиков драки в ночном клубе в Салавате

Сегодня, 12:50ПроисшествияРустэм Башкирцев
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