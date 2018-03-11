В Салавате неизвестные люди в ночном клубе устроили стрельбу и погром
Сегодня, 15:16ПроисшествияЗиля Аскерова
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Камера видеонаблюдения зафиксировала проишествие, видео мгновенно распространилось в соцсетях.
10 марта ближе к ночи несколько мужчин, вооружившись травматическими пистолетами и битами, ворвались в клуб “Платина”. Камера видеонаблюдения зафиксировала происшествие, видео мгновенно распространилось в соцсетях. На нем четко видно, как несколько здоровых мужчин крушат и ломают все вокруг и нападают на людей.
Очевидцы сообщают, что молодые люди произвели выстрелы из своих пистолетов и задели двух сотрудников заведения. В пресс-службе МВД Башкирии сообщают, что заведено уголовное дело по статье “Хулиганство”. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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