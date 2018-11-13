В Башкирии водителю-наркоману изменили условный срок на реальный

43-летнему виновнику ДТП изменили условный срок лишения свободы на реальный, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Ранее Стерлитамакский городской суд дал «условку» за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Суд установил, что в сентябре 2017 года водитель ехал за рулём автомобиля «Daewoo Nexia» в состоянии наркотического опьянения, не остановился перед переходившим дорогу в неположенном месте пешеходом, а продолжил движение, подав звуковой сигнал.

Пешеход отбежал назад в тот момент, когда автовладелец также перестраивался налево во избежание столкновения. В результате автомобиль сбил мужчину. Тот получил травмы брюшной полости, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

Эксперты заключили, что в случае своевременного принятия обвиняемым мер к торможению аварии удалось бы избежать.

Прокуратура сочла наказание чрезмерно мягким и обжаловала приговор в апелляционном порядке.