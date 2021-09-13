В десятки школ Уфы поступило сообщение о минировании

Дети, которые вернулись домой из одной уфимской школ сообщили, что они даже не начали заниматься, когда началась эвакуация. Их оперативно разместили в автобусе и отвезли на расстояние нескольких кварталов от школы. Далее родителям сообщили о необходимости срочно забрать детей, информации о том, когда можно будет забрать вещи из школы пока нет. Отметим и то, что судя по словам педагога, эвакуация была неожиданностью для нее.