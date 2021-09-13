Уральский банкир получил условный срок за взятку высокопоставленному полицейскому

Уральский банкир получил условный срок за взятку высокопоставленному полицейскому
Уральский банкир получил условный срок за взятку высокопоставленному полицейскому
Вчера, 12:36ПроисшествияФото: pixabay.com
Ленинский суд Екатеринбурга приговорил бывшего заместителя председателя правления банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева, обвиняемого в даче взятки высокопоставленному полицейскому, к пяти годам условно.

Как сообщает fedpress.ru, испытательный срок составит четыре года.

Коноплев обвинялся в том, что дал взятку генерал-майору бывшему руководителю городского МВД Игорю Трифонову. Банкир хотел, чтоб было возбуждено дело незаконном получении кредита в его банке.

Часть времени Коноплев провел под арестом. Признав вину, он стал сотрудничать со следствием. Прокуратура настаивала на условном сроке и штрафе в 20 миллионов рублей.

Расследование дела в отношении Трифонова уже закончилось, и оно будет передано в суд. Сам бывший полицейский виновным себя не признает.

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