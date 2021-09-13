Уральский банкир получил условный срок за взятку высокопоставленному полицейскому

Как сообщает fedpress.ru, испытательный срок составит четыре года.
Коноплев обвинялся в том, что дал взятку генерал-майору бывшему руководителю городского МВД Игорю Трифонову. Банкир хотел, чтоб было возбуждено дело незаконном получении кредита в его банке.
Часть времени Коноплев провел под арестом. Признав вину, он стал сотрудничать со следствием. Прокуратура настаивала на условном сроке и штрафе в 20 миллионов рублей.
Расследование дела в отношении Трифонова уже закончилось, и оно будет передано в суд. Сам бывший полицейский виновным себя не признает.