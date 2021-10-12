Житель Новосибирска погиб в сауне от удара током

Житель Новосибирска погиб в сауне от удара током
Житель Новосибирска погиб в сауне от удара током
Вчера, 13:04ПроисшествияФото: pixabay.com
По сообщению СК РФ, посетитель новосибирской сауны погиб в результате удара током.

Житель Новосибирска погиб в сауне, расположенной в центре города, получив удар током. В настоящее время обстоятельства выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщает 360tv.ru со ссылкой на СУ СК РФ, 9 октября вечером в одном из банкетных центров Новосибирска отдыхала компания. Один из молодых людей прикоснулся к поручню лестницы в бассейне и получил удар током. Молодой человек погиб на месте, ему было 30 лет.

На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа. По факту гибели молодого человека возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья или жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть.

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