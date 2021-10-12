Житель Новосибирска погиб в сауне от удара током

Как сообщает 360tv.ru со ссылкой на СУ СК РФ, 9 октября вечером в одном из банкетных центров Новосибирска отдыхала компания. Один из молодых людей прикоснулся к поручню лестницы в бассейне и получил удар током. Молодой человек погиб на месте, ему было 30 лет.