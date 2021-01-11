Минздрав Башкирии сообщил о состоянии детей, пострадавших при столкновении автобусов

Напомним, в аварии погибли 13-летняя девочка и 6-летний мальчик. Ещё 12 человек получили различные травмы, в том числе четверо несовершеннолетних. Водитель одного из автобусов утверждает, что перед ним затормозило легковое авто, из-за чего ему пришлось выехать на встречную полосу. Следком возбудил уголовное дело.