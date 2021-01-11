Минздрав Башкирии сообщил о состоянии детей, пострадавших при столкновении автобусов

Минздрав Башкирии сообщил о состоянии детей, пострадавших при столкновении автобусов

Вчера, 11:07ПроисшествияАнна КононоваPhoto: Динар Гильмутдинов / facebook
Вчера, 10 января, в Салаватском районе Башкирии столкнулись два встречных автобуса «Ford Transit». На оперативном совещании в правительстве республики глава Минздрава РБ Максим Забелин рассказал о состоянии пострадавших детей.

Напомним, в аварии погибли 13-летняя девочка и 6-летний мальчик. Ещё 12 человек получили различные травмы, в том числе четверо несовершеннолетних. Водитель одного из автобусов утверждает, что перед ним затормозило легковое авто, из-за чего ему пришлось выехать на встречную полосу. Следком возбудил уголовное дело.

Максим Забелин доложил, что состояние детей, пострадавших в аварии, стабильно тяжелое. К ним в больницу была направлена бригада хирургов. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил посодействовать лечению детей, бороться за жизни ребят.

Также стало известно, что оба автобуса принадлежат частному перевозчику, который осуществлял свою деятельность легально.

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