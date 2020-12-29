В новогодние каникулы школьников будут катать на двухэтажном автобусе

В новогодние каникулы школьников будут катать на двухэтажном автобусе

Сегодня, 10:22ОбществоКарина МамаеваPhoto: news.myseldon.com
По Уфе начал курсировать двухэтажный экскурсионный автобус. На оперативном совещании в мэрии города сообщили, что пока он не имеет популярности среди туристов и жителей города.

Председатель Госкомитета по туризму Салават Нафиков предложил задействовать автобус для школьников во время каникул.

— Наша задача, чтобы этот экскурсионный автобус стал популярным среди туристов. Если будет возможность, чтобы школьники во время каникул не бездельничали где-то, а знакомились с городом. У нас автобус работает, если будет возможность подключитесь, пожалуйста, к этой теме, — отметил он.

Новый мэр Уфе Сергей Греков пообещал лично присоединиться к детям и прокатиться на автобусе. Коллеги его обрадовали, заявив, что со второго этажа Уфа выглядит совсем иначе.

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