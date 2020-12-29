В новогодние каникулы школьников будут катать на двухэтажном автобусе

— Наша задача, чтобы этот экскурсионный автобус стал популярным среди туристов. Если будет возможность, чтобы школьники во время каникул не бездельничали где-то, а знакомились с городом. У нас автобус работает, если будет возможность подключитесь, пожалуйста, к этой теме, — отметил он.