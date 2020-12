В новогодние каникулы школьников будут катать на двухэтажном автобусе

По Уфе начал курсировать двухэтажный экскурсионный автобус. На оперативном совещании в мэрии города сообщили, что пока он не имеет популярности среди туристов и жителей города.

Председатель Госкомитета по туризму Салават Нафиков предложил задействовать автобус для школьников во время каникул. — Наша задача, чтобы этот экскурсионный автобус стал популярным среди туристов. Если будет возможность, чтобы школьники во время каникул не бездельничали где-то, а знакомились с городом. У нас автобус работает, если будет возможность подключитесь, пожалуйста, к этой теме, — отметил он. Новый мэр Уфе Сергей Греков пообещал лично присоединиться к детям и прокатиться на автобусе. Коллеги его обрадовали, заявив, что со второго этажа Уфа выглядит совсем иначе.

