В Уфе из горящего общежития эвакуировали 70 человек

Накануне, 10 ноября, вечером произошел серьезный пожар в девятиэтажном доме на улице Зорге. Как сообщили в МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера около 20 часов.

На месте происшествия спасатели эвакуировано 70 человек, в том числе 17 детей. Шесть человек находились именно в опасной зоне, рядом с огнем. По автоматической пожарной лестнице эвакуировали двух детей, с помощью запасного спасательного устройства с высоты сняты два ребенка и двое взрослых.