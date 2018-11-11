В Уфе из горящего общежития эвакуировали 70 человек
Сегодня, 10:00ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Сообщество БашДТП
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Шестеро спасенных находились в непосредственной близости к огню.
Накануне, 10 ноября, вечером произошел серьезный пожар в девятиэтажном доме на улице Зорге. Как сообщили в МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера около 20 часов.
На месте происшествия спасатели эвакуировано 70 человек, в том числе 17 детей. Шесть человек находились именно в опасной зоне, рядом с огнем. По автоматической пожарной лестнице эвакуировали двух детей, с помощью запасного спасательного устройства с высоты сняты два ребенка и двое взрослых.
К счастью, никто не пострадал.
Обстоятельства происшедшего уточняются.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей