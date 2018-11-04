В Уфе из многоэтажки эвакуировали 18 человек: двое получили ожоги
Сегодня, 10:18ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: Пресс-служба МЧС по РБ.
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В доме на Степана Кувыкина произошел пожар.
Причины и обстоятельства случившегося выясняют в МЧС по РБ. С 7 и 8 этажей вывели 18 человек. На месте работали сотрудники Уфимского пожарно-спасательного гарнизона.
Пострадали двое – 15 летний подросток и 19-летний парень. У них врачи зафиксировали ожоги кистей рук. Их доставили в больницу 18.
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