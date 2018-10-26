В Уфе из горящего дома эвакуировали 60 человек

Вчера, 25 октября, в 23:07 поступило сообщение о возгорании в 4-этажном доме по улице Гончарова в Уфе, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

На место выехали 3 единицы техники и 8 человек МЧС. Оказалось, что загорелось домашнее имущество на первом этаже однокомнатной квартиры. Эвакуировали 60 человек, из них десять детей. Погибших и пострадавших нет. Сейчас устанавливается причина пожара. На месте работает дознаватель МЧС России.