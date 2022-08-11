Перевозивший 22 пассажира автобус сгорел дотла на трассе М-5 в Башкирии

Напомним, ранее в республике уже были зарегистрированы случаи дорожных инцидентов с участием междугородних автобусов. Так, ранее в ДТП с участием грузового автомобиля с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту «Языково-Уфа», погибли шесть человек и ещё семнадцати понадобилась помощь медиков.