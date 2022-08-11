Перевозивший 22 пассажира автобус сгорел дотла на трассе М-5 в Башкирии

Перевозивший 22 пассажира автобус сгорел дотла на трассе М-5 в Башкирии
Перевозивший 22 пассажира автобус сгорел дотла на трассе М-5 в Башкирии
Вчера, 15:09ПроисшествияАзамат НуховФото: Пресс-служба МЧС по РБ
Пассажирский автобус загорелся прямо во время движения, сообщает пресс-служба МЧС по РБ

В Башкирии 11 августа в ходе движения загорелся автобус, в салоне которого находилась 23 человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Как сообщают в ведомстве, автобус, следовавший по маршруту «Уфа — Октябрьский», загорелся во время движения по трассе М-5 в Буздякском районе республики. В салоне на момент возгорания находилось 22 пассажира и водитель.

На данный момент автобус удалось потушить — пассажиров эвакуировали. Пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, ранее в республике уже были зарегистрированы случаи дорожных инцидентов с участием междугородних автобусов. Так, ранее в ДТП с участием грузового автомобиля с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту «Языково-Уфа», погибли шесть человек и ещё семнадцати понадобилась помощь медиков.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы