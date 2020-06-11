В столице Башкирии мальчик отравился неизвестным веществом
Сегодня, 14:49ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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14-летнего подростка доставили ночью в больницу прямо из парка.
Мальчик был госпитализирован в 22-ю больницу 8 июня в минувший понедельник 8 июня. Об этом сообщают журналисты издания «КП-Уфа».
со ссылкой на собственный источник сообщается, что мальчик отравился неизвестным веществом. Госпитализировали подростка из сквера Маяковского в Уфе, именно там ребенок принял вещества.
В правоохранительные органы обратились врачи больницы, так как ребенок учится всего в восьмом классе, и медики обязаны сообщить об этом в полицию. Теперь причины отравления будут выяснять полицейские.
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