В столице Башкирии мальчик отравился неизвестным веществом

Мальчик был госпитализирован в 22-ю больницу 8 июня в минувший понедельник 8 июня. Об этом сообщают журналисты издания «КП-Уфа».

со ссылкой на собственный источник сообщается, что мальчик отравился неизвестным веществом. Госпитализировали подростка из сквера Маяковского в Уфе, именно там ребенок принял вещества.