Пятилетний ребенок из Санкт-Петербурга отравился психтропным препаратом

Отмечается, что в момент поступления в медучреждение специалисты диагностировали у ребенка преоральное отравление неустановленным психотропным препаратом.

Как рассказал 41-летний отец мальчика, в тот вечер они вместе находились в гостях. В какой-то момент ребенок нашел бутылку с неизвестной жидкостью и выпил последнюю. Экспертиза выявила, что в составе препарата была соль оксимасляной кислоты.