Пятилетний ребенок из Санкт-Петербурга отравился психтропным препаратом
1 апреля, 19:01ПроисшествияФото: flickr.com
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Ребенок 2014 года рождения из Петербурга 30 марта был доставлен в медучреждение с отравлением неустановленным психотропным веществом.
Состояние мальчика врачи оценили как тяжелое, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что в момент поступления в медучреждение специалисты диагностировали у ребенка преоральное отравление неустановленным психотропным препаратом.
Как рассказал 41-летний отец мальчика, в тот вечер они вместе находились в гостях. В какой-то момент ребенок нашел бутылку с неизвестной жидкостью и выпил последнюю. Экспертиза выявила, что в составе препарата была соль оксимасляной кислоты.
Отец мальчика уже получил протокол об административном правонарушении. Ведется расследование по уголовному делу.
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