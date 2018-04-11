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В Уфе предотвратили теракты перед выборами: подробности
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В Уфе предотвратили теракты перед выборами: подробности

Сегодня, 13:52ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: пресс-служба УФСБ РБ
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