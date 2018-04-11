В следкоме прокомментировали задержание члена коллегии адвокатов Башкирии

Сегодня, 11 апреля, Следственный комитет опубликовал подробности резонансного задержания Ромео Фарукшина - руководителя Уфимского центрального филиала Башкирской республиканской коллегии адвокатов, являющегося также заместителем председателя президиума коллегии. Адвокат подозревается в коммерческом подкупе, а посредник, организовавший передачу денег Фарукшину, - в посредничестве в коммерческом подкупе.

Как следует из материалов дела, один из местных юристов, желающий сдать экзамен и получить статус адвоката, в марте 2018 года по рекомендации обратился к местному жителю, вхожему в республиканскую коллегию адвокатов и обещавшему оказать содействие в решении вопроса. После этого, когда договоренности были достигнуты, юрист сообщил о готовящемся преступлении в региональное управление ФСБ.

9 апреля, во время передачи 100 тысяч рублей, посредник был задержан оперативниками и дал согласие на сотрудничество с правоохранительными органами, а через сутки, 10 апреля, был задержан и Ромео Фарукшин при получении 250 тысяч рублей, которые он потребовал за свои незаконные услуги.