Руководство Адвокатской палаты Башкирии подозревают в растрате

Речь идет об аренде недвижимости, в рамках которых предполагается хищение денежных средств из бюджета палаты в особо крупном размере.

Председатель коллегии адвокатов «Право и защита» Дмитрий Казаков направил на имя руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина жалобу, в которой он изложил свои подозрения в крупной растрате. Об этом сообщил портал Idel.Реалии.

По сведениям заявителя, растраты связаны с операциями с недвижимостью. Первый эпизод касается аренды Адвокатской палаты помещения, принадлежащего теще Булата Юмадилова. Данное помещение Адвокатская палата взяла в аренду на 15 лет, при этом, судя по представленным заявителем документам, договор аренды был заключен сразу в тот же день, когда женщина получила помещение в собственность. Далее, по данным Дмитрия Казакова, после заключения договора аренды, на средства Адвокатской палаты РБ в арендованных помещениях был проведен ремонт на сумму около 8 млн рублей.

- Ежемесячная арендная плата за эти площади составляет около 350 000 рублей, что значительно превышает рыночную стоимость аренды в г.Уфа, — говорится в жалобе, адресованной главе следкома.

На основе собранной информации Дмитрий Казаков сделал вывод, что в данном случае имело место заключение сделки «с целью хищения денежных средств в особо крупном размере» из бюджета Адвокатской палаты РБ, учитывая «заведомую невыгодность сделки, отсутствие экономической целесообразности, наличие родственных связей между сторонами и сокрытие этого факта».

По данным Дмитрия Казакова, башкирская Адвокатская палата арендует у тещи Булата Юмадилова еще одно нежилое помещение, однако детали этой сделки заявителю неизвестны.

Автор жалобы попросил следком проверить изложенные факты и найти виновных в допущенных нарушениях.