В Бангладеш затонул корабль с беженцами

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У берегов Бангладеш утром 11 февраля затонул корабль, перевозивший беженцев рохинджа. Погибли как минимум 15 человек.
Судно, направлявшиеся в Малайзию, перевернулось в Бенгальском заливе, недалеко от острова Святого Мартина, сообщает газета «Известия».
На борту судна находилось более 100 человек, 65 из которых были спасены. Остальные считаются пропавшими без вести. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.
На месте ведут работу водолазы и сотрудники береговой охраны. Кроме этого, в спасательной операции принимают участие два судна ВМС Бангладеш.
Рохинджа - проживающее на западе Мьянмы религиозное и этническое меньшинство. Власти отказывают им в гражданстве, потому что считают их нелегальными мигрантами из Бангладеш.
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