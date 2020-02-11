В Бангладеш затонул корабль с беженцами

Судно, направлявшиеся в Малайзию, перевернулось в Бенгальском заливе, недалеко от острова Святого Мартина, сообщает газета «Известия».

На борту судна находилось более 100 человек, 65 из которых были спасены. Остальные считаются пропавшими без вести. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

На месте ведут работу водолазы и сотрудники береговой охраны. Кроме этого, в спасательной операции принимают участие два судна ВМС Бангладеш.