В Башкирии оперативника угрозыска обвинили в покушении на мошенничество

Он получил деньги за «помощь» в отказе от возбуждения уголовного дела.

Следователи предъявили обвинение оперуполномоченному сотруднику отдела уголовного розыска ОМВД России по Нефтекамску в покушении на мошенничество, сообщили в следкоме Башкирии.

По версии следствия, в декабре 2017 года оперуполномоченный предложил подозреваемой избежать привлечения к уголовной ответственности за фальсификацию документов, представленных в банк. За незаконную услугу он потребовал от нее 30 тысяч рублей. Деньги женщина перечислила на его банковскую карту. Но на тот момент по материалам по факту представления подложных документов в отношении женщины уже было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

7 января после получения денег оперуполномоченный был задержан сотрудниками отделения УФСБ в Нефтекамске. При досмотре в его автомобиле нашли пять паспортов. Мужчину заключили под стражу, также был арестован счет, на который поступили деньги.

Расследование уголовного дела продолжается.