В Башкирии оперативника угрозыска обвинили в покушении на мошенничество
Следователи предъявили обвинение оперуполномоченному сотруднику отдела уголовного розыска ОМВД России по Нефтекамску в покушении на мошенничество, сообщили в следкоме Башкирии.
По версии следствия, в декабре 2017 года оперуполномоченный предложил подозреваемой избежать привлечения к уголовной ответственности за фальсификацию документов, представленных в банк. За незаконную услугу он потребовал от нее 30 тысяч рублей. Деньги женщина перечислила на его банковскую карту. Но на тот момент по материалам по факту представления подложных документов в отношении женщины уже было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
7 января после получения денег оперуполномоченный был задержан сотрудниками отделения УФСБ в Нефтекамске. При досмотре в его автомобиле нашли пять паспортов. Мужчину заключили под стражу, также был арестован счет, на который поступили деньги.
Расследование уголовного дела продолжается.
Руководством МВД республики назначена служебная проверка по факту задержания сотрудника полиции, сообщили в пресс-службе МВД. По ее результатам будет решен вопрос об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечения его руководителей к строгой дисциплинарной ответственности. В настоящее время он отстранен от исполнения служебных обязанностей.