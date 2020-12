Нижегородские следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва в помещении автомобильной мойки.

По сообщению iz.ru, взрыв произошел накануне внутри здания автомойки, когда ее работники производили заправку оборудования. В результате происшествия телесные повреждения различной тяжести получили пять человек. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двое - в крайне тяжелом. Один пострадавший получил легкие травмы и его состояние оценивается, как удовлетворительное. По факту взрыва возбудили уголовное дело.

