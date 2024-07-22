Ребенок выпал из окна

Родные погибшей в туалете 14-летней девочки из Уфы просят уберечь своих близких

Мама погибшей в Уфе девочки рассказала корреспондентам канала «Вся Уфа», что до последнего верила в чудо и надеялась, что ее дочь придет в сознание.