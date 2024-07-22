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Ребенок выпал из окна

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2024
В Уфе ребенок выпал из окна шестого этажа
В Уфе девочка упала с шестого этажа, облокотившись на москитную сетку, сообщает УГЗ Уфы.
22 июля, 11:57
Годовалая девочка выпала из окна в Башкирии
21 июля, 09:37
В Башкирии мальчик выпрыгнул со второго этажа, а после «утонул» в сугробе
30 января, 12:50
2023
Детопад продолжается: в Уфе из окна 4 этажа выпала пятилетняя девочка
30 мая 2023, 03:21
2021
В Уфе следователи установят причины падения пятилетнего мальчика с 12 этажа
Следственный отдел по Октябрьскому районы Уфв проводит доследственную проверку по факту падения пятилетнего мальчика с 12 этажа многоквартирного дома.
23 марта 2021, 09:30
Минздрав Башкирии сообщил о состоянии здоровья мальчика, который выпал с 12 этажа
23 марта 2021, 07:37
2020
В Башкирии с четвёртого этажа выпал 9-летний ребёнок
7 октября в Нефтекамске с окна четвертого этажа многоквартирного дома выпал 9-летний мальчик. Следственное управление СКР Башкирии проводит проверку происшествия, в результате которого ребёнок получил различные травмы.
8 октября 2020, 12:22
2019
Родные погибшей в туалете 14-летней девочки из Уфы просят уберечь своих близких
Мама погибшей в Уфе девочки рассказала корреспондентам канала «Вся Уфа», что до последнего верила в чудо и надеялась, что ее дочь придет в сознание.
24 октября 2019, 16:30
Двухлетний мальчик из Башкирии получил серьезную травму на детской площадке
У ребенка сломана плечевая кость.
9 октября 2019, 11:15
В Уфе 8-летняя девочка сломала позвоночник на качелях
Это произошло из-за неправильной сборки конструкции.
7 октября 2019, 12:35
2018
В Башкирии девочка выпала из окна третьего этажа
Ребенок облокотился о москитную сетку.
10 октября 2018, 14:01
2017
В Уфе трехлетняя девочка выпала с пятого этажа
Ребенка сразу же госпитализировали.
22 марта 2017, 06:58

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