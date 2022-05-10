Прокуратура обнародовала подробности массового ДТП с пятью жертвами в Башкирии

Прокуратура обнародовала подробности массового ДТП с пятью жертвами в Башкирии
Прокуратура обнародовала подробности массового ДТП с пятью жертвами в Башкирии
Вчера, 14:36ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: ГИБДД по Башкирии
Проверку правоохранителей будет также контролировать и прокуратура Мишкинского района Башкирии, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства 10 мая.

Пресс-служба прокуратура Башкирии рассказала подробности массового ДТП, которое произошло сегодня утром на трассе Уфа-Янаул. Ранее Mkset сообщал о том, что в происшествии погибли пять человек, в прокуратуре печальные данные дополнили тем, что среди погибших был ребенок.

Также уже есть информация о том, что «Шкода» выехала на встречную полосу движения, где и произошло столкновение с «Рено». «Рено» после столкновения опрокинулся и загорелся.

На месте работают правоохранители, эксперты-криминалисты и спецотдел по расследованию ДТП, также на место происшествия выехал и прокурор района Дамир Ишмуратов, он будет координировать работу правоохранителей на месте. Проверку же правоохранителей дополнительно будет контролировать и прокуратура.

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