В Башкирии из психоневрологического интерната сбежал умственно отсталый
Сегодня, 17:47ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Молодой человек не представляет опасности для общества, однако в силу болезни не приспособлен к жизни в социуме.
Из психоневрологического интерната в селе Юмагузино Кугарчинского района сбежал 24-летний Динарис Гафуров, сообщает «Спутник ФМ».
Динарис ушел из лечебницы на днях и пропал без вести. Из-за умственной отсталости молодой человек не приспособлен к жизни в обществе. Опасности для окружающих он не представляет.
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