Ночью из уфимской гостиницы «Азимут» эвакуировали 104 человека из-за пожара в подвале

Тревожное сообщение о задымлении в здании гостиницы «Азимут» по адресу проспект Октября, 81, прямо напротив здания администрации Уфы, поступило в главное управление МЧС в самом начале сегодняшнего дня, через час после полуночи.
Сила и средства МЧС в количестве 48 человек и 15 единиц техники незамедлительно отправились на место происшествия по повышенному рангу пожара. Всего к ликвидации привлечены были 61 человек и 19 единиц техники.
Прибыв на место пожарные сразу наблюдали хоть и незначительное, но задымление. В ходе разведки на объекте они нашли и его причину – горение на площади 5 квадратных метров в подвале здания. Пожар полностью ликвидировали в течении 15 минут.
Из здания гостиницы пришлось эвакуировать 104 человека, в пресс-службе ведомства уточнили и то, что детей среди них не было.
Напомним 19 января торговый центр «Башкирия» в Уфе эвакуировали из-за использования бенгальских огней. Как и в случае в гостинице в торговом центре никто не пострадал, а в ходе разведки пожарные оперативно нашли причину “новогоднего” задымления.Его причиной оказалось использование бенгальских огней в одном из залов объекта, где располагалась танцевальная студия.