В Башкирии грузовик столкнулся с микроавтобусом, есть пострадавшие
Сегодня, 09:42ПроисшествияЗлата Зукович
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22-летняя девушка госпитализирована в результате аварии.
Утром 9 января в Илишевском районе на 1211 километре автодороги Москва-Уфа 54-летний житель Ивановской области за рулем «Renault Magnum» по предварительным данным не справился с управлением и на участке дороги с опасным поворотом столкнулся со встречным микроавтобусом «Citroen», сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
В результате ДТП 22-летняя жительница Уфимского района, пассажирка микроавтобуса «Citroen» получила травмы и была госпитализирована.
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