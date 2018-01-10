В Башкирии грузовик столкнулся с микроавтобусом, есть пострадавшие

22-летняя девушка госпитализирована в результате аварии.

Утром 9 января в Илишевском районе на 1211 километре автодороги Москва-Уфа 54-летний житель Ивановской области за рулем «Renault Magnum» по предварительным данным не справился с управлением и на участке дороги с опасным поворотом столкнулся со встречным микроавтобусом «Citroen», сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.