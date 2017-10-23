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В Башкирии микроавтобус с пассажирами вылетел с моста высотой в 9 метров
Сюжеты:
Протесты в БашкирииБолеем за нашихГод Экологии
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Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о секретах инвесторов.
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В Башкирии микроавтобус с пассажирами вылетел с моста высотой в 9 метров

Сегодня, 11:38Происшествия
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