В Башкирии микроавтобус с пассажирами вылетел с моста высотой в 9 метров

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Трое пассажиров обратились за медицинской помощью.
23 октября утром в Благоварском районе на 1378 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск 23-летний житель Татарстана за рулем «Toyota Hiace» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, пробил ограждение и упал с высоты девять метров, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
Вместе с водителем в салоне находилось пять человек. Медицинская помощь потребовалась трем пассажирам. Водитель сообщил, что направлялся из Татарстана в Уфу по личным делам.
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