В Башкирии микроавтобус с пассажирами вылетел с моста высотой в 9 метров

Трое пассажиров обратились за медицинской помощью.

23 октября утром в Благоварском районе на 1378 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск 23-летний житель Татарстана за рулем «Toyota Hiace» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, пробил ограждение и упал с высоты девять метров, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.