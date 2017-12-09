В Башкирии женщина за рулем ВАЗа врезалась в дорожный знак

На автодороге Белорецк-Учалы-Миасс вчера произошло ДТП по вине 30-летней женщины. Управляя автомобилей ВАЗ-2115, она наехала на дорожный знак. В результате аварии пострадали и сама автоледи, и два пассажира пожилого возраста.

Как сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов, ДТП произошло на 80 километре автодороги.