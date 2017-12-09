В Башкирии женщина за рулем ВАЗа врезалась в дорожный знак
Сегодня, 14:49ПроисшествияНаталья КузнецоваФото: gibdd102.ru
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На автодороге Белорецк-Учалы-Миасс вчера произошло ДТП по вине 30-летней женщины. Управляя автомобилей ВАЗ-2115, она наехала на дорожный знак. В результате аварии пострадали и сама автоледи, и два пассажира пожилого возраста.
Как сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов, ДТП произошло на 80 километре автодороги.
Автоледи превысила безопасную скорость, не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим наездом на дорожный знак. В результате аварии водитель и её два пассажира - 59-летний мужчина и 63-летняя жительница Зилаирского района. Они получили травмы различной степени тяжести.
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