В Уфе автоледи не справилась с управлением и утопила машину в озере
Сегодня, 09:52ПроисшествияКонстантин КлимовФото: Youtube.com
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В автомобиле находился малолетний ребёнок.
В уфимском посёлке Базилевка автоледи за рулём «Skoda Octavia» не справилась с управлением и вылетела с трассы. В результате автомобиль угодил в находящееся рядом с дорогой озеро. Машина за несколько минут ушла под воду.
В автомобиле помимо женщины-водителя находился малолетний ребёнок, по предварительным данным авария произошла из-за того, что автоледи отвлеклась на малыша. К счастью в аварии никто не пострадал, а автомобиль из озера вытащили неравнодушные очевидцы ДТП.
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