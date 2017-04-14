В Уфе автоледи не справилась с управлением и утопила машину в озере

В автомобиле находился малолетний ребёнок.

В уфимском посёлке Базилевка автоледи за рулём «Skoda Octavia» не справилась с управлением и вылетела с трассы. В результате автомобиль угодил в находящееся рядом с дорогой озеро. Машина за несколько минут ушла под воду.