Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Медиаланч
Интервью
Спецпроекты
В Уфе автоледи не справилась с управлением и утопила машину в озере
Сюжеты:
Болеем за нашихАнтикоррупцияВласть без цензуры
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
7ec64d40c28b0359a391fd06939d8669
В Уфе автоледи не справилась с управлением и утопила машину в озере
Сегодня, 09:52ПроисшествияКонстантин КлимовФото: Youtube.com
Читайте
также
Вопросы Путину: Что волнует людей в Башкирии
В Башкирии могут оштрафовать за приготовление шашлыка на дачном участке
Тимербулат Каримов прилетел в Уфу на открытие парка «Россия – Моя История»