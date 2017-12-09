В Башкирии столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие
Сегодня, 10:19ПроисшествияНаталья Кузнецова
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В Нефтекамске столкнулись три легковых автомобиля - Kia Ceed, Lada Granta и Kia Venga. В результате ДТП пострадали два человека.
Как сообщает телеканал "Пятница Нефтекамск" ДТП произошло на пересечении улиц Парковой и проспекта Комсомольский.
Водитель Kia Ceed на перекрестке врезался в Lada Granta. Отечественный автомобиль от сильного удара столкнулся со стоявшей впереди Kia Venga. От мощного удара Lada отбросило с проезжей части, автомобиль сложился "гармошкой".
Пострадали пассажирка Lada и водитель Kia Ceed. Женщина не смогла самостоятельно выбраться из машины. Её экстренно госпитализировали в городскую больницу.
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