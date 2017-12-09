В Башкирии столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

В Нефтекамске столкнулись три легковых автомобиля - Kia Ceed, Lada Granta и Kia Venga. В результате ДТП пострадали два человека.

Как сообщает телеканал "Пятница Нефтекамск" ДТП произошло на пересечении улиц Парковой и проспекта Комсомольский.

Водитель Kia Ceed на перекрестке врезался в Lada Granta. Отечественный автомобиль от сильного удара столкнулся со стоявшей впереди Kia Venga. От мощного удара Lada отбросило с проезжей части, автомобиль сложился "гармошкой".