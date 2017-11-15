В Башкирии женщину переехало три автомобиля

Полиция просит откликнуться свидетелей происшествия.

14 ноября около 18:30 в Салавате на улице Ленинградская напротив дома №7 произошел наезд со смертельным исходом, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Автомобиль, двигавшийся в сторону улицы Бочкарева, наехал на женщину, от удара ее выбросило на встречку, где на нее наехал «ВАЗ-2110». Через несколько секунд на женщину, которая лежала на проезжей части дороги, снова наехал автомобиль, который двигался за «ВАЗ-2110».