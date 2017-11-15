В Башкирии женщину переехало три автомобиля

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Полиция просит откликнуться свидетелей происшествия.
14 ноября около 18:30 в Салавате на улице Ленинградская напротив дома №7 произошел наезд со смертельным исходом, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
Жительница Салавата 1980 года рождения переходила проезжую часть в неустановленном месте.
Автомобиль, двигавшийся в сторону улицы Бочкарева, наехал на женщину, от удара ее выбросило на встречку, где на нее наехал «ВАЗ-2110». Через несколько секунд на женщину, которая лежала на проезжей части дороги, снова наехал автомобиль, который двигался за «ВАЗ-2110».
Всех очевидцев и тех, кому что-либо известно об этом ДТП, просят сообщить по телефонам 8 (34763) 35612 или 02.
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