Мужчине выдвинули обвинения в поджоге полицейского участка в Миннеаполисе

Как сообщает газета “Известия”, мужчину задержали 3 июня после того, как он попытался проникнуть в магазин в Сент-Поле, где раньше работал охранником. При этом, на нем был полицейский жилет, пояс с наручниками и дубинку, которые подозреваемый украл во время поджога полицейского участка.