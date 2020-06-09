Мужчине выдвинули обвинения в поджоге полицейского участка в Миннеаполисе
Сегодня, 15:41ПроисшествияФото: pixabay.com
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Власти штата Миннесота обвинили в поджоге полицейского участка в Миннеаполисе 23-летнего американца Брендона Майкла Вулфа.
Как сообщает газета “Известия”, мужчину задержали 3 июня после того, как он попытался проникнуть в магазин в Сент-Поле, где раньше работал охранником. При этом, на нем был полицейский жилет, пояс с наручниками и дубинку, которые подозреваемый украл во время поджога полицейского участка.
В ходе допроса Вулф признался, что участвовал 28 мая в поджоге третьего участка в Миннеаполисе и похитил некоторые вещи. Также дома при обыске у него обнаружили шлем, рацию, а также аптечку для оказания первой помощи при передозировке.
Суд состоится 9 июня.
Массовые акции протеста захлестнули США после того, как при задержании был убит афроамериканец Джордж Флой.
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