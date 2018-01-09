Вандалами, разрушившими ледовый городок в Уфе, оказались трое школьников

Школьники 11 и 12 лет не смогли объяснить, зачем это сделали.

В Шакше 1 января неизвестные повредили ледовый городок – сломали ледяные фигуры и ограждения, однако совсем недавно их нашли, сообщили в пресс-службе МВД по республике.