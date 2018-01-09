Вандалами, разрушившими ледовый городок в Уфе, оказались трое школьников

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Школьники 11 и 12 лет не смогли объяснить, зачем это сделали.
В Шакше 1 января неизвестные повредили ледовый городок – сломали ледяные фигуры и ограждения, однако совсем недавно их нашли, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Вандалами оказались трое несовершеннолетних 11 и 12 лет. Зачем сломали ледяные скульптуры, ребята не смогли объяснить. На родителей юных вандалов составлены административные протоколы по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
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