В Уфе в Шакше вандалы разрушили ледовый городок
Фотографии разрушенного вандалами ледового городка размещены на официальном сайте администрации города. Как видно, злоумышленники сломали ограждения праздничной площадки и снесли головы фигур сказочных персонажей.
- По данному факту составлены соответствующие протоколы, на данный момент ситуацией занимаются правоохранительные органы, - говорится в сообщении мэрии. - Причастные к вандализму на площадке ледового городка понесут соответствующее наказание.
Напомним, согласно статье 214 УК РФ, за порчу имущества в общественных местах взимается штраф в 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев. Наказание также может быть в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до года, либо ареста на срок до трех месяцев.