В Уфе в Шакше вандалы разрушили ледовый городок

В новогоднюю ночь в Уфе не обошлось без случаев вандализма. В Шакше неизвестные люди разрушили ледовый городок, лишив детей и их родителей площадки для отдыха в выходные.

Фотографии разрушенного вандалами ледового городка размещены на официальном сайте администрации города. Как видно, злоумышленники сломали ограждения праздничной площадки и снесли головы фигур сказочных персонажей.

Фото: ufacity.info

Фото: ufacity.info

Фото: ufacity.info

Фото: ufacity.info

- По данному факту составлены соответствующие протоколы, на данный момент ситуацией занимаются правоохранительные органы, - говорится в сообщении мэрии. - Причастные к вандализму на площадке ледового городка понесут соответствующее наказание.