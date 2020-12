Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту пожара, который произошел сегодня ночью в селе Ишмурзино Баймакского района.

По предварительной версии пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. В момент возгорания в доме находились 57-летняя женщина и двое её сыновей 35 и 31 года. Все они погибли в результате трагедии. Сейчас следователи устанавливают точные причины смерти троих погибших при помощи молекулярно-генетических экспертиз. Также допрашиваются соседи и очевидцы.

