Экс-менеджера Victoria's Secret обвиняют в присвоении 46 миллионов долларов
Вчера, 18:13ПроисшествияФото: flickr.com
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Владелец бренда по производству женского белья, одежды и аксессуаров Victoria's Secret Лесли Векснер обвинил в присвоении 46 миллионов долларов своего бывшего финансового менеджера Джеффри Эпштайна.
Мужчину задержали в июле, предъявив ему обвинения и по более серьезным статьям, сообщает газета «Известия».
Бывшего финансового менеджера обвиняют в торговле людьми и сексуальной эксплуатации. Это касается в том числе несовершеннолетних девушек. Обвинение установило, что с 2002 по 2005 год он платил им за сексуальные контакты. Кроме этого, Эпштайн способствовал вовлечению к занятию проституцией других несовершеннолетних.
Сам он отрицает свою вину, мотивируя свое поведением тем, что не знал реального возраста девушек.
Эпштайн управлял инвестициями, трастовыми и благотворительными фондами Векснера, а также помогал ему с налогами.
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