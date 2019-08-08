Экс-менеджера Victoria's Secret обвиняют в присвоении 46 миллионов долларов

Мужчину задержали в июле, предъявив ему обвинения и по более серьезным статьям, сообщает газета «Известия».

Бывшего финансового менеджера обвиняют в торговле людьми и сексуальной эксплуатации. Это касается в том числе несовершеннолетних девушек. Обвинение установило, что с 2002 по 2005 год он платил им за сексуальные контакты. Кроме этого, Эпштайн способствовал вовлечению к занятию проституцией других несовершеннолетних.

Сам он отрицает свою вину, мотивируя свое поведением тем, что не знал реального возраста девушек.