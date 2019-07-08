В Башкирии Аскинский район засыпало градом

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Видео очевидцев опубликовали «Вести-Башкортостан».
Сюжеты: Видео
Вчера днем, 7 июля, в некоторых районах Башкирии прошел крупный град.
Жители Аскинского района прислали видеозапись с «заснеженной» трассы. Судя по кадрам, град был довольно крупным, слой белых льдинок покрыл и огороды местных жителей.
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