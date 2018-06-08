В Башкирии двое рабочих сорвались с высоты 15 метров

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Устанавливаются обстоятельства случившегося.
8 июня в 12:25 в Стерлитамаке на улице Шаймуратова с накренившейся автовышки с высоты 15 метров упала стрела с люлькой, в которой находилось двое работников, сообщили в МЧС по республике.
Работники строительной компании проводили обрезку деревьев во дворе дома. Пострадавшие – мужчины 1995 и 1960 годов рождения. В настоящее время они находятся в клинической больнице №1.
Выясняются обстоятельства и причины случившегося.
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